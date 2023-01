Manchester City goleia Chelsea e avança à quarta fase da Copa da Inglaterra

O Manchester City aumentou a pressão sobre o Chelsea ao eliminar o rival na Copa da Inglaterra neste domingo. O time do técnico Pep Guardiola goleou por 4 a 0, no Etihad Stadium, e confirmou sua vaga na quarta fase do torneio. Todos os jogadores de ataque marcaram: Mahrez, duas vezes, Julián Álvarez e Foden.

Os rivais se encontraram recentemente. Na última quinta-feira, no Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês, o Chelsea perdeu por 1 a 0 e ficou apenas na décima colocação. O Manchester City é o vice-líder e, com o triunfo deste domingo, também confirmou uma vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra, deixando o Chelsea pelo caminho. O adversário será conhecido através de sorteio.

Os dois times já haviam se enfrentado na Copa da Liga Inglesa, torneio também disputado em formato de mata-mata. No início de novembro, o City levou a melhor por 2 a 0, em casa, e eliminou o rival de Londres.

Neste domingo, antes de a bola rolar, os jogadores homenagearam com um minuto de silêncio o italiano Gianluca Vialli, que faleceu, aos 58 anos, na sexta-feira, vítima de câncer. O ex-centroavante defendeu o Chelsea por três temporadas e conquistou vários títulos. Os atletas entraram em campo vestindo a camisa 9.

Diferente do duelo entre eles no Campeonato Inglês, o Manchester City entrou em campo querendo definir a partida o quanto antes. Como ambos os times entraram com alguns reservas, o Chelsea não conseguiu fazer frente ao adversário e acabou sofrendo o primeiro gol aos 22 minutos. Mahrez cobrou falta com perfeição e jogou no ângulo de Kepa.

O gol deixou o Chelsea totalmente vendido, diferente do Manchester City, que subiu mais a sua linha defensiva e ampliou após o VAR assinar um pênalti de Havertz. Julián Álvarez cobrou rasteiro e ampliou aos 29. Oito minutos depois foi a vez de Foden, após linda triangulação, fazer mais um. O placar só não foi mais elástico, pois Kepa fez defesas importantes para minimizar o prejuízo do time visitante.

O jogo caiu muito de produção no segundo tempo. Com o resultado praticamente definido, o Manchester City não se desgastou e aproveitou para fazer alguns testes no elenco. O Chelsea também não reagiu e aceitou facilmente o domínio do rival. Nem a entrada de alguns titulares, a exemplo de Azpilicueta, foi o suficiente para o time visitante reagir.

Sem qualquer dificuldade, o Manchester City chegou ao quarto gol aos 39 minutos. Foden foi derrubado dentro da área por Koulibaly: pênalti. Mahrez cobrou com categoria e deu números finais ao embate.

MAIS RESULTADOS

Ainda neste domingo, outros dois times da primeira divisão do Campeonato Inglês entraram em campo. O Aston Villa, que contou com os brasileiros Philippe Coutinho e Douglas Luiz entre os titulares, sofreu uma inesperada virada do modesto Stevenage, da quarta divisão, e foi derrotado por 2 a 1. Assim, a equipe da primeira divisão foi eliminada da Copa da Inglaterra. Já o Leeds terá que fazer o “replay” com o Cardiff, já que os dois times empataram por 2 a 2 neste domingo.

Confira todos os jogos da Copa da Inglaterra deste domingo:

Bristol City 1 x 1 Swansea

Derby 3 x 0 Barnsley

Cardiff 2 x 2 Leeds

Hartlepool 0 x 3 Stoke

Norwich 0 x 1 Blackburn

Stockport 1 x 2 Walsall

Aston Villa 1 x 2 Stevenage

Manchester City 4 x 0 Chelsea