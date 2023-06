Esporte Manchester City atrai milhares de torcedores na festa do título da Liga dos Campeões

A cidade de Manchester parou para receber os vencedores da Liga dos Campeões da Europa, que desfilaram em um ônibus pelas ruas até o centro para milhares de torcedores. O Manchester City conquistou o título após derrotar a Inter de Milão, no último sábado, por 1 a 0, na Turquia.

A Liga dos Campeões foi apenas a “cereja do bolo” do Manchester City, de Pep Guardiola, que também foi campeão do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. O desfile pelas ruas da cidade foi debaixo de chuva. Uma tempestade caiu na cidade inglesa, mas apenas atrasou a carreata por 30 minutos.

O ônibus parou no centro da cidade, onde um palco estava montado aguardando os campeões. Todos os jogadores foram apresentados ao público, assim como Guardiola, que levantou o público ao erguer o troféu da Liga dos Campeões.

Junto com os seus jogadores, o treinador apresentou aos torcedores os troféus do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. O treinador ainda fez uso do seu tradicional charuto, tema que gerou um bandeirão, criado por membros de sua torcida.

Além de Guardiola, alguns nomes foram muito aclamados pelos torcedores, a exemplo de Haaland, que foi artilheiro da Liga dos Campeões com 12 gols. Bernardo Silva e De Bruyne, que se lesionou durante a final, também foram muito festejados.

Já Jack Grealish foi a grande atração. Ele dançou na parte superior do ônibus, sacudiu o troféu e ainda tirou a camisa em comemoração. Nos jornais ingleses, ele foi nomeado como o “rei da festa”.

O Manchester City foi o segundo clube inglês a conquistar a tríplice coroa. Antes, apenas o Manchester United havia conseguido a façanha, em 1998/99, com Sir Alex Ferguson no banco de reservas.