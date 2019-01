Zvonareva, Cirstea e Riske garantem vaga nas quartas de final em Shenzhen

O Torneio de Shenzhen, na China, conheceu nesta terça-feira as primeiras tenistas classificadas para as quartas de final. Trata-se da russa Vera Zvonareva, a romena Sorana Cirstea e a norte-americana Alison Riske.

Convidada a participar do torneio, Zvonareva precisou de três sets para derrotar a sérvia Ivana Jorovic, por 7/5, 4/6 e 6/4. Sua próxima adversária será a compatriota

Veronika Kudermetova, dona da maior surpresa do dia, ao eliminar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, oitava cabeça de chave, por 6/2, 1/6 e 6/2.

Alison Riske teve de se superar para vencer de virada a russa Evgeniya Rodina, por 2 sets 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. Sorana Cirstea será sua rival nas quartas, após despachar sem problemas a francesa Pauline Parmentier com um duplo 6/2.

A romena Kristyna Pliskova venceu a chinesa Shuai Peng, que abandonou a disputa com o placar de 3/6, 7/6 (8/6) e 3/3, enquanto a romena Monica Niculescu superou Jelena Ostapenko, da Letônia, com 6/0 e 6/2. As duas vão se enfrentar por um lugar na semifinal.