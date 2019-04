Zverev inicia temporada no saibro com vitória sobre rival usbeque no Marrocos

O alemão Alexander Zverev iniciou muito bem a sua temporada no saibro em 2019. Nesta terça-feira, pela primeira rodada do ATP 250 de Marrakesh, no Marrocos, onde defende o título conquistado no ano passado, o atual número 3 do mundo derrotou com tranquilidade o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 0 – com um duplo 6/4, em 1 hora e 21 minutos.

Em 2019, Zverev é o segundo tenista com mais pontos a defender neste tipo de piso até Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, em Paris, em junho – só fica atrás do espanhol Rafael Nadal.

Cabeça de chave número 1 em Marrakesh, o alemão terá pela frente na próxima fase, já pelas oitavas de final, o jovem espanhol Jaume Munar, que bateu o argentino Facundo Bagnis por 2 sets a 0 – com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3). Será a primeira vez que os dois tenistas de 21 anos medirão forças pelo circuito profissional.

Também pré-classificados, Philipp Kohlschreiber e Pierre-Hugues Herbert tiveram o mesmo destino de Zverev e avançaram às oitavas de final. Sétimo cabeça de chave, o alemão derrotou o espanhol Alejandro Davidovich por 2 sets a 0 – com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5 – e agora enfrentará o também representante da Espanha Pablo Andujar, algoz do argentino Federico Delbonis com a vitória por 7/6 (8/6) e 6/3.

Herbert, oitavo cabeça de chave, passou mais apuros com o triunfo de virada sobre o italiano Thomas Fabbiano por 2 sets a 1 – parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/1. Agora jogará contra o compatriota Benoit Paire, que venceu o esloveno Aljaz Bedene ao marcar 3/6, 6/4 e 7/5.