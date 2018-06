Zé Roberto minimiza derrota e vê ‘saldo positivo’ da seleção na Liga das Nações

Já classificada à fase final da Liga das Nações de Vôlei, a seleção brasileira feminina não resistiu à eliminada Itália e acabou derrotada nesta quinta-feira por 3 sets a 2 (22/25, 25/20, 17/25, 25/19 e 15/12), em Éboli, casa da adversária. O resultado fez com que o Brasil encerrasse a fase de classificação na terceira colocação.

O técnico José Roberto Guimarães celebrou a campanha brasileira e minimizou a derrota desta quinta. Ele preferiu exaltar o desempenho de suas comandadas ao longo das últimas cinco semanas, que garantiu o País na fase final, que acontecerá na China entre 27 de junho e 1º de julho.

“Jogamos contra as melhores seleções do mundo e tivemos a oportunidade de ver várias jogadoras em ação. Isso foi muito positivo. Também acompanhamos de perto a recuperação física de algumas das nossas jogadoras. Essa fase classificatória foi uma grande experiência para todos nós. O saldo dessa primeira fase foi bastante positivo. Agora, vamos fazer a aclimatação no Japão para depois irmos para China”, comentou.

Ao longo das semanas, o Brasil somou 12 vitórias e três derrotas, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Sérvia. Também estão garantidas na fase final a Holanda e a Turquia, além da China, que já tinha o passaporte para este estágio por sediá-lo.

“Fico feliz que nos classificamos para fase final e esse era nosso objetivo maior nessas cinco primeiras semanas. Hoje entramos para ganhar a partida, mas cometemos alguns erros em momentos decisivos. Fizemos uma boa campanha na fase de classificação e agora vamos ter uma semana para nos prepararmos para Fase Final. Serão jogos difíceis, mas estamos confiantes”, considerou a levantadora Roberta.