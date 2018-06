Zé Roberto lamenta erros da seleção e vê derrota como lição na Liga das Nações

O técnico José Roberto Guimarães lamentou os erros cometidos pela seleção brasileira feminina de vôlei na derrota para os Estados Unidos por 3 sets a 1, nesta quarta-feira, na cidade chinesa de Jiangmen. Para o treinador, o revés deve servir de lição para a sequência da equipe na Liga das Nações.

“O importante é aprender com esse jogo contra os Estados Unidos. As norte-americanas jogam com muita velocidade e erram pouco. Nós cometemos muitos erros principalmente nos dois últimos sets e precisamos melhorar isso”, comentou Zé Roberto, ao fazer breve avaliação da partida.

O treinador não deixou de reconhecer a superioridade das líderes da classificação da competição. “Tenho que parabenizar os Estados Unidos pela vitória”, disse Zé Roberto, antes de elogiar em parte o desempenho brasileiro. “Fizemos dois sets bons enquanto o terceiro e quarto foram abaixo do que o nosso time está acostumado a jogar.”

O excesso de falhas também causou incômodo nas jogadoras do Brasil. “Hoje cometemos um grande número de erros e isso não pode acontecer ainda mais contra um adversário como os Estados Unidos. Vamos estudar esse jogo para ver onde cometemos os erros. Amanhã [quinta]teremos mais um jogo difícil. Vamos descansar para irmos com tudo para esse jogo contra a Rússia”, comentou a levantadora Roberta.

Nesta quarta, o maior destaque brasileiro em quadra foi a central Carol, responsável por 15 pontos. A ponteira Amanda contribuiu com 12. Pelo time dos Estados Unidos, a central Gibbemeyer e a ponteira Larson anotaram 16 pontos cada.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira para enfrentar a Rússia, às 5 horas (horário de Brasília).