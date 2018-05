Zanetti fatura ouro nas argolas nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba

O ginasta Arthur Zanetti voltou a brilhar nas argolas nesta terça-feira. O brasileiro conquistou a medalha de ouro na prova, na qual foi campeão olímpico em Londres-2012, na disputa dos Jogos Sul-Americanos em Cochabamba, na Bolívia. A competição dá vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019.

Para faturar mais um ouro, Zanetti registrou 14,95. Superou, assim, o argentino Federico Martin da Argentina, com 14,28. O Brasil fez uma dobradinha no pódio porque Caio Souza levou o bronze, com a mesma nota do rival argentino. Foi o segundo ouro de Zanetti na competição porque já havia subido ao lugar mais alto do pódio na prova por equipes.

Ainda nesta terça, Francisco Barreto foi campeão sul-americano no cavalo com alças. No feminino, brilharam Flávia Saraiva, primeira colocada nas barras assimétricas e Jade Barbosa, prata na mesma prova. Luiza Trautwein venceu no salto.

O Brasil também se destacou nesta terça em outras modalidades. No triatlo, foram três medalhas, uma de cada cor na prova de distância sprint, que conta com 750 metros de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. Manoel Messias levou o ouro e Kauê Willy o bronze. No feminino, Luísa Batista conquistou a prata – Vittória Lopes chegou em quarto e quase alcançou o pódio.

No rúgbi de sete, a seleção brasileira feminina faturou o ouro e assegurou a classificação para o Pan-Americano de Lima. O título sul-americano veio com vitórias sobre a Bolívia, por 65 a 0, e a Argentina, por 34 a 5. A Argentina conquistou a prata e o Paraguai, o bronze.

No judô, o time brasileiro segue com aproveitamento de 100% em termos de pódio. Nesta terça, os quatro judocas que subiram no tatame faturaram medalhas. Leonardo Gonçalves foi campeão na categoria até 100kg, Giovani Ferreira (até 90kg) e Laislaine Rocha (até 78kg) levaram a prata e Bruna Silva (até 70kg) ficou com o bronze. No total, a modalidade já deu ao Brasil 12 medalhas nesta edição dos Jogos Sul-Americanos.