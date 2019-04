Wozniacki bate alemã com facilidade em estreia no Torneio de Charleston

Principal tenista a ter entrado em quadra nesta quarta-feira pelo Torneio de Charleston, a dinamarquesa Caroline Wozniacki estreou com fácil vitória sobre a alemã Laura Siegemund, batida por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em confronto válido já pela segunda rodada da competição realizada em quadras de saibro nos Estados Unidos.

Quinta cabeça de chave do evento norte-americano, Wozniacki assim garantiu classificação às oitavas de final e terá como próxima adversária a romena Mihaela Buzarnescu, que em outro duelo do dia superou Lauren Davis, dos EUA, por 6/3 e 6/2.

Ex-número 1 do ranking mundial e atual 13ª colocada da WTA, a tenista da Dinamarca aproveitou cinco das oito chances que teve de quebrar o saque Siegemund, 104ª jogadora do mundo, que só converteu um dos três break points cedidos pela rival no duelo e foi liquidada após 1h28min de jogo.

Desta forma, a dinamarquesa conquistou a sua segunda vitória em dois confrontos com a alemã, que neste ano já havia sido superada pela adversária no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, também em sets diretos.

Se por um lado Wozniacki venceu fácil, por outro três cabeças de chave em Charleston, que são jogadoras do Top 20, foram eliminadas em suas estreias nesta quarta. Uma delas foi a letã Anastasija Sevastova, quarta pré-classificada e 12ª colocada do ranking, que acabou sendo surpreendida pela norte-americana Jessica Pegula por 6/4 e 6/2.

Outra que decepcionou em seu primeiro jogo na competição foi a belga Elise Mertens, sexta cabeça de chave e 17ª tenista da WTA, superada de virada pela estoniana Kaia Kanepi, de virada, com parciais de 0/6, 6/0 e 7/5. E também caiu de forma precoce a alemã Julia Goerges, sétima pré-classificada e 15ª colocada do ranking, derrotada pela norte-americana Taylor Townsend por 6/4 e 7/6 (7/0).

Já a bielo-russa Aryna Sabalenka sofreu um pouco, mas confirmou a sua condição de terceira cabeça de chave na estreia ao bater a ucraniana Kateryna Kozlova por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 6/3. A suíça Belinda Bencic e a leta Jelena Ostapenko, respectivas nona e décima pré-classificadas, também abriram campanha com vitória em outros duelos da rodada desta quarta-feira.