Wozniacki atropela espanhola e avança à terceira rodada em Roland Garros

A dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve qualquer dificuldade para confirmar seu favoritismo nesta quarta-feira e avançar à terceira rodada em Roland Garros. Número 2 do ranking, ela enfrentou a espanhola Georgina Garcia Pérez e venceu por 2 sets a 0, com direito a “pneu”: parciais de 6/1 e 6/0.

Wozniacki exerceu toda sua superioridade diante de Garcia Pérez e precisou de apenas 51 minutos para se classificar. Ao longo dos dois sets, a dinamarquesa não cedeu sequer uma oportunidade de quebra à espanhola. Além disso, confirmou cinco dos sete break points que teve a seu favor.

Wozniacki ganhou o seu primeiro Grand Slam da carreira no último Aberto da Austrália, após 43 campanhas frustradas na luta pelo título de um dos quatro torneios mais importantes do circuito profissional, e também mira em Roland Garros a possibilidade de reassumir a liderança do ranking mundial, hoje ocupada pela romena Simona Halep.

Em busca do título no saibro francês, a número 2 do mundo agora aguarda para conhecer sua próxima adversária em Paris. Ela vai encarar a vencedora do duelo entre as francesas Alize Cornet, 32.ª cabeça de chave em Roland Garros, e Pauline Parmentier, número 34 do mundo.

Outra cabeça de chave que levou a melhor nesta quarta sem grandes sustos foi a norte-americana Madison Keys. Listada como 13.ª favorita do Grand Slam, ela passou pela compatriota Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e agora vai encarar a japonesa Naomi Osaka, cabeça de chave número 21.

Ainda nesta quarta-feira, a casaque Yulia Putintseva, número 98 do mundo, passou pela norte-americana Jennifer Brady por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já a chinesa Qiang Wang, 85.ª do ranking, atropelou a croata Petra Martic, 35.ª, com um duplo 6/1.