Wolverhampton vence Fulham e fica próximo de garantir 7º lugar do Inglês

Com as seis principais forças do Campeonato Inglês bem consolidadas, o Wolverhampton ficou próximo neste sábado de alcançar a consolação de terminar o torneio nacional logo depois dos gigantes, em sétimo lugar. E conseguiu isso ao derrotar o Fulham por 1 a 0, em casa, pela penúltima rodada da competição.

O triunfo levou o Wolverhampton aos 57 pontos, com quatro a mais do que o Everton, que não mais pode ultrapassá-lo, e seis à frente do Leicester, que ainda vai jogar nesta rodada, segunda-feira, contra o Manchester City e ainda ameaça a sua posição. O Wolverhampton, aliás, torce para o City não só na segunda, mas também para que seja campeão da Copa da Inglaterra, em 19 de maio, na decisão contra o Watford, para obter vaga na próxima edição da Liga Europa.

O gol da vitória do Wolverhampton saiu aos 30 minutos do segundo tempo, sendo marcado pelo belga Leander Dendoncker após cruzamento de Matt Doherty. Assim, definiu mais umas derrota do Fulham, já rebaixado e penúltimo colocado do campeonato, com 26 pontos.

O time londrino promoveu a entrada no segundo tempo de Harvey Elliott. Aos 16 anos e 30 dias, ele se tornou o mais jovem jogador a disputar uma partida da era Premier League do Inglês.

Também neste sábado, o West Ham venceu fácil o Southampton por 3 a 0, com dois gols de Arnautovic e um de Fredericks. O time londrino chegou aos 49 pontos, em 11º lugar. Já o Southampton é o 16º colocado do Inglês, com 38.