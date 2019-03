Will Power faz a pole para 1ª prova da Indy em 2019; Kanaan fica apenas em 21º

O australiano Will Power cravou a pole da primeira prova da Fórmula Indy em 2019 e liderou uma dobradinha da Penske no treino de classificação da etapa de Saint Petersburg, nos Estados Unidos, da categoria. Já com o cronômetro zerado no final da atividade de pista que definiu o grid neste sábado, ele se garantiu na ponta com o tempo de 1min00s459. O norte-americano Josef Newgarden, seu companheiro de equipe, largará do segundo lugar depois de ter percorrido a sua melhor volta em 1min00s557.

Essa será a oitava vez que Power sairá da primeira posição em Saint Petersburg, sendo que o australiano conquistou a 55ª pole de sua carreira na Indy, da qual ele se sagrou campeão na temporada de 2014.

E se o veterano australiano brilhou, o estreante sueco Felix Rosenqvist começou bem a sua trajetória na categoria norte-americana ao alcançar uma expressiva terceira posição no treino classificatório deste sábado. O piloto da Ganassi obteve o feito ao cravar o tempo de 1min00s688. Ele ficou logo à frente do neozelandês Scott Dixon, também da Ganassi e atual campeão da Indy, que marcou 1min00s854.

Os norte-americanos Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi, ambos da Andretti, se garantiram na quinta e sexta posições do grid, respectivamente. Os surpreendentes Jack Harvey (da equipe Meyer Shank) e Charlie Kimball (Carlin) também se destacaram com as respectivas sétima e oitava colocações, tendo em vista as limitações dos seus carros frente aos principais favoritos do grid.

James Hinchcliffe, da SPM, e Graham Rahal, da RLL, fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados da sessão classificatória, que não contou com bons desempenhos dos dois pilotos brasileiros que figuram hoje na Indy. Um deles é o veterano Tony Kanaan, da Foyt, que ficou apenas na 21ª posição entre os 24 carros que vão largar neste domingo. Ele ficou logo à frente do seu companheiro de equipe e compatriota Matheus Leist.

A etapa de Saint Petersburg terá a sua largada às 14h30 (de Brasília) deste domingo, quando será aberta uma temporada que vai até o dia 22 de setembro, data da prova final do campeonato, em Monterey.