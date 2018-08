Weavers tenta vaga antecipada no Centro Cívico

A equipe do Americana Weavers busca na manhã deste domingo a classificação antecipada para os playoffs Campeonato Paulista de Flag, modalidade derivada do futebol americano. A equipe jogará às 10 horas contra o time do Brasil Devilz, no campo do Centro Cívico.

Caso vença a partida, o time americanense já garantirá um lugar na próxima fase da competição. A equipe aparece em quinto lugar na Conferência Caipira, com uma campanha de três vitórias e uma derrota. Os oito melhores classificados de cada conferência avançam no torneio estadual. Foto: Divulgação

No domingo passado, o Weavers poderia ter carimbado uma vaga direta na segunda rodada dos playoffs.

Para isso, a equipe precisaria vencer o Piracicaba Cane Cutters, em partida disputada na cidade de Campinas. No entanto, o time de Americana acabou sendo derrotado pelo placar de 21 a 18, adiando suas pretensões no torneio.

Depois do confronto com o Brasil Devilz, o Weavers terá ainda mais um compromisso válido pela primeira fase. A equipe enfrentará o Ducks Football, em confronto marcado para o dia 7 de outubro, a partir das 11 horas.

Em sua página no Facebook, o Weavers convocou a população americanense para comparecer ao jogo deste domingo e dar apoio ao time. “A vitória garante a classificação para os playoffs. Contamos com a sua torcida”, traz a publicação.