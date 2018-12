Weavers realiza peneira no Jardim Guanabara

O time de futebol americano Americana Weavers realiza no próximo domingo uma seletiva no campo do Jardim Guanabara. A atividade terá início às 9 horas.

Foto: Divulgação

Os interessados devem preencher um formulário, que está disponível no evento do Facebook “SELETIVA AMERICANA WEAVERS”. A equipe informa que, na peneira, os participantes deverão comparecer com roupa adequada para prática de atividades físicas. Àqueles que têm chuteira, o time pede para levá-la ao campo.

“Você que quer fazer parte da equipe de futebol americano flag, modalidade que mais cresce na região, já tem data e hora para mostrar seu potencial!”, convida o Weavers.

Neste ano, a equipe disputou o Campeonato Paulista de Flag, modalidade derivada do futebol americano.

O time caiu na primeira fase da competição, com três vitórias e três derrotas, mas teve o melhor ataque dessa etapa na Conferência Caipira, com 132 pontos. Na classificação, o Weavers ficou em nono lugar. Os oito primeiros avançaram para os playoffs.