Weavers perde chance de antecipar vaga

O Americana Weavers perdeu em casa para o Brasil Devilz, por 20 a 16, em partida válida pelo Campeonato Paulista de Flag, modalidade derivada do futebol americano. Com esse resultado, a equipe desperdiçou a chance de classificação antecipada para os playoffs. O jogo aconteceu no domingo, no Centro Cívico.

Foto: Euclédio Zardo / Americana Weavers / Divulgação

O time americanense entrará em campo só mais uma vez nesta 1ª fase. O compromisso será no dia 7 de outubro, contra o Ducks Football, de Cerquilho. Nesse confronto, somente a vitória interessa ao Weavers.

A equipe aparece em 7º lugar na Conferência Caipira, com uma campanha de três vitórias e duas derrotas. Os oito melhores de cada conferência avançam na competição.

Mesmo com um triunfo sobre o Ducks, o Weavers poderá ficar fora do G8, pois ainda poderia ser superado por concorrentes nos critérios de desempate. Mas esse cenário é improvável, segundo Mauricio Vargas, jogador e um dos dirigentes do time americanense.

“A vitória contra o Ducks não é 100% de certeza que garanta. É tipo 95%, porque os nossos critérios de desempate são bons”, afirmou o representante da equipe americanense.