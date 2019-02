Wawrinka derrota Raonic e encara Shapovalov nas quartas em Roterdã

Em dia de revanche, o suíço Stan Wawrinka devolveu nesta quarta-feira a derrota sofrida para o canadense Milos Raonic no Aberto da Austrália. No duelo válido pelas oitavas de final do Torneio de Roterdã, na Holanda, o ex-número três do mundo derrotou o quarto cabeça de chave por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em 1h37min.

Atual 68º do mundo, Wawrinka conteve o poderoso saque do rival, que registrou 15 aces, contra oito do suíço, e precisou de apenas uma quebra de saque em toda a partida para chegar à vitória. Raonic, 14º do ranking, teve apenas um break point, mas não conseguiu aproveitar a chance única no jogo.

Nas quartas de final, o tenista da Suíça vai encarar outro canadense, Denis Shapovalov. Os dois se enfrentaram apenas uma vez no circuito, com vitória do décimo cabeça de chave em Roterdã, no ano passado. Shapovalov, 25º do mundo, superou nesta quarta o experiente checo Tomas Berdych por 6/4 e 6/3.

Em outro jogo válido pelas oitavas de final, o francês Gael Monfils ganhou do italiano Andreas Seppi por 4/6, 6/1 e 6/3. Número 33 do ranking, Monfils disparou 11 aces para dominar o rival e avançar às quartas, quando terá pela frente o vencedor do duelo entre o casaque Mikhail Kukushkin e o bósnio Damir Dzumhur.

Ainda pela primeira rodada, Dzumhur foi um dos destaques do dia ao derrubar o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro cabeça de chave e semifinalista do Aberto da Austrália. O bósnio venceu por 6/4, 1/6 e 7/5.

O francês Jo-Wilfried Tsonga também se garantiu nas oitavas de final ao superar o italiano Thomas Fabbiano por 6/1 e 6/4. No embalo do título conquistado em Montpellier, diante de sua torcida, no fim de semana passado, Tsonga vai encarar o convidado local Tallon Griekspoor, surpresa da rodada de abertura ao eliminar o russo Karen Khachanov, segundo cabeça de chave do torneio.

Outro representante da nova geração russa é Daniil Medvedev, que derrotou o francês Jeremy Chardy por 7/6 (7/2) e 6/2. Quinto cabeça de chave, Medvedev enfrentará na sequência o experiente espanhol Fernando Verdasco.

Em outro jogo da primeira rodada, o húngaro Marton Fucsovics despachou o eslovaco Martin Klizan por 7/6 (7/4) e 6/4. Seu próximo adversário será o georgiano Nikoloz Basilashvili.