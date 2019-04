Wawrinka aplica ‘pneu’ em italiano, mas leva virada e é eliminado em Montecarlo

Campeão de Roland Garros em 2015 e ex-tenista número 3 do ranking mundial, Stan Wawrinka começou a partida desta terça-feira contra o italiano Marco Cecchinato, pela segunda rodada do Masters 1000 de Montecarlo, justificando em grande estilo a sua condição de especialista em saibro.

Arrasador, o suíço confirmou todos os seus saques e aproveitou três das quatro chances de quebrar o serviço do rival para aplicar um “pneu” (6/0) no primeiro set. Porém, acabou amargando uma derrota de virada ao ser batido por 7/5 e 6/3 nas duas parciais seguintes e assim deu adeus ao importante torneio realizado em Mônaco.

Hoje na 36ª posição no ranking da ATP, Wawrinka foi superado por três vezes com o saque na mão nos dois últimos sets e acabou sucumbindo ao atual 16º tenista do mundo, que no ano passado mostrou força no saibro ao avançar às semifinais de Roland Garros.

Com o triunfo sobre o ex-top 10 de 34 anos de idade, Cecchinato avançou às oitavas de final e se credenciou para enfrentar o argentino Guido Pella, que horas mais cedo foi o responsável pela eliminação do croata Marin Cilic, sétimo cabeça de chave, batido por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1.

Em outro duelo encerrado no final da programação do dia em Montecarlo, o croata Borna Coric, nono pré-classificado, também se garantiu nas oitavas de final ao derrotar o espanhol Jaime Munar, de virada, com 6/7 (3/7), 7/6 (9/7) e 6/4. O seu próximo adversário será o vencedor do duelo entre o japonês Kei Nishikori, quinto favorito, e o francês Pierre-Hugues Herbert, que nesta terça eliminou outro tenista da Espanha: Fernando Verdasco, superado por duplo 6/4.