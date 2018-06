Washington Capitals fecha série e é campeão da NHL pela 1ª vez

Pela primeira vez em sua história de 44 anos, o Washington Capitals conquistou na noite desta quinta-feira o título da NHL, a principal liga de hóquei no gelo do mundo, na América do Norte (com times dos Estados Unidos e do Canadá). Jogando em Las Vegas, o Capitals venceu o Vegas Golden Knights por 4 a 3 e fechou a série da final.

Com o novo triunfo, o Capitals fez 4 a 1 na série melhor de sete jogos e assegurou a conquista do Stanley Cup, o tradicional troféu da competição que é disputada desde 1893. Apesar do revés, o Vegas Golden Knights valorizou o vice-campeonato, uma vez que a equipe foi fundada somente no ano passado.

A vitória na série final coroou a trajetória do jogador Alex Ovechkin. Um dos símbolos da equipe, ele se tornou o primeiro capitão nascido na Rússia e levantar o troféu. Além disso, foi eleito o MVP dos playoffs. “Pegue algumas cervejas ou qualquer outra coisa e vamos celebrar. Nós somos os campeões da Stanley Cup”, festejou Ovechkin.

Ovechkin, Devante Smith-Pelly e Lars Eller, duas vezes, marcaram os gols dos visitantes. Eller foi o autor do gol decisivo faltando menos de oito minutos para o fim da partida. Outro destaque do time campeão foi o goleiro Braden Holtby, responsável por grandes e decisivas defesas nesta quinta.

“Esse título significa tudo. Não se poderia escrever melhor esta história. Marquei o gol no último jogo”, celebrou Eller.