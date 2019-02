Vice-líder do ranking da WTA, Halep é eliminada por surpresa suíça em Dubai

Atual vice-líder do ranking da WTA, a tenista Simona Halep foi eliminada de forma surpreendente nesta quinta-feira nas quartas de final do Torneio de Dubai. Terceira cabeça de chave da competição realizada em quadras duras nos Emirados Árabes, a romena acabou sendo batida de virada pela suíça Belinda Bencic, 45ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.

Essa foi a segunda vez que Bencic desbanca o favoritismo de Halep em um duelo. Em 2015, ela também superou a adversária na final do Torneio de Toronto, no Canadá, depois de a jogadora da Romênia ter levado a melhor no primeiro duelo entre as duas, em 2014, no Grand Slam de Wimbledon.

Com este novo triunfo expressivo sobre a rival, a suíça avançou às semifinais para encarar a ucraniana Elina Svitolina, sexta cabeça de chave, que em outro duelo do dia derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro com parciais de 6/2 e 6/3.

Para Bencic, a vitória sobre Halep também é um novo capítulo de superação da tenista que chegou a ocupar o sétimo lugar do ranking em fevereiro de 2016 e depois sofreu com lesões, sendo que uma delas o obrigou a ser submetida a uma cirurgia que a deixou cinco meses afastada das quadras.

Outra tenista que caiu como favorita nesta quinta-feira em Dubai foi a checa Karolina Pliskova, atual quinta colocada do ranking, superada pela taiwanesa Su-Wei Hsieh, 31ª da WTA, por 2 sets a 1, também de virada, com 6/4, 1/6 e 7/5.

Assim, a tenista asiática se credenciou para enfrentar nas semifinais a checa Petra Kvitova, que confirmou com autoridade a sua condição de segunda cabeça de chave e quarta colocada do ranking ao arrasar a eslovaca Viktoria Kuzmova por 6/4 e 6/0.