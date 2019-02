Vettel domina 1º dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido do primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, nesta segunda-feira, no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona. O piloto da Ferrari foi o mais veloz, ainda no período da manhã, e também foi quem mais tempo permaneceu na pista.

Vettel marcou o tempo de 1min18s161 e completou 169 voltas. Para efeito de comparação, a pole position do último GP da Espanha, disputado no mesmo circuito, foi de 1min16s173 e registrada pelo inglês Lewis Hamilton. O alemão foi o único piloto da Ferrari na pista nesta segunda.

Exibindo ritmo e confiabilidade do novo carro italiano, Vettel só levou um susto no período da manhã, quando rodou na pista, sem maiores consequências. À tarde, ele manteve a velocidade, mas não alcançou o ritmo da manhã.

O piloto que mais se aproximou do atual vice-campeão mundial foi o espanhol Carlos Sainz Junior, em sua estreia pela McLaren. O substituto do compatriota Fernando Alonso anotou o tempo de 1min18s558. Ele completou 119 voltas e só ficou atrás de Vettel e do holandês Max Verstappen.

O piloto da Red Bull deu 128 giros no circuito catalão e registrou o quarto melhor tempo (1min19s426) do dia na estreia da parceria do time austríaco com os motores Honda. Sem sustos, o time também mostrou confiabilidade e exibiu pintura mais tradicional, diferente da apresentada no lançamento do modelo deste ano. O terceiro mais veloz desta segunda foi o francês Romain Grosjean, da Haas, com 1min19s159.

Atual campeã dos Mundiais de Pilotos e de Construtores, a Mercedes dividiu este primeiro dia de testes entre seus dois pilotos. E o pentacampeão Lewis Hamilton foi superado pelo companheiro Valtteri Bottas. O inglês foi o nono mais rápido, com 1min20s135, após 81 voltas. Bottas, com 69, registrou o oitavo melhor tempo, com 1min20s127.

Em sua estreia pela Alfa Romeo (ex-Sauber), o finlandês Kimi Raikkonen anotou o quinto tempo do dia, com 1min19s462, em 114 voltas. Voltando à Fórmula 1, o russo Daniil Kvyat foi o sexto melhor do dia, com 1min19s464, pela Toro Rosso. E o mexicano Sergio Pérez foi o sétimo, com 1min19s944, defendendo as cores da Racing Point (ex-Force India).

Depois da Mercedes, vieram os carros da Renault. O alemão Nico Hülkenberg foi o décimo colocado do dia, com 1min20s980, seguido do seu novo companheiro, o australiano Daniel Ricciardo. O ex-piloto da Red Bull anotou o tempo de 1min20s983.

A Williams não mandou nenhum carro para a pista nesta segunda e nem o fará na terça. A direção do time britânico anunciou no início do dia que só começará suas atividades no traçado de Barcelona na quarta-feira.