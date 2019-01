Venus supera Azarenka na estreia no Torneio de Auckland

A norte-americana Venus Williams, a número 39 do mundo, precisou reagir a uma quebra de serviço precoce no terceiro set para bater, nesta terça-feira, a bielo-russa Victoria Azarenka, a número 51 do mundo, por 6/3, 1/6 e 6/3, na sua estreia no Torneio de Auckland, em um confronto de primeira rodada que envolveu duas tenistas que já lideraram o ranking da WTA e que durou 2 horas e 13 minutos.

No jogo de estreia em um dos eventos preparatórios para o Aberto da Austrália, Venus parecia confortável após fechar o primeiro set em 6/3, depois de ficar 48 minutos em quadra, tendo aberto 3/1 e 5/2, se aproveitando das dificuldades de Azarenka para colocar o primeiro serviço em quadra e atacando o seu segundo saque.

Só que o cenário se alterou na segunda parcial. Depois de sustentar o seu saque no primeiro game, em que esteve sob pressão, Azarenka conseguiu quebra de serviço paras fazer 3/1 e converteu novo break point para vencer o set em 34 minutos.

A tenista da Bielo-Rússia, então, ganhou confiança ao quebrar Venus no começo do terceiro set. Mas aí Venus se recuperou e conseguiu a virada para vencer por 6/3, assegurando presença nas oitavas de final do Torneio de Auckland, fase em que terá pela frente a também norte-americana Lauren Davis, número 173 do mundo e que foi campeão do evento neozelandês em 2017.

Também nesta terça-feira, a atual campeã e segunda cabeça de chave Julia Görges, da Alemanha e número 14 do mundo, venceu a sueca Johanna Larsson (75º) por 6/0 e 6/4. Sua próxima oponente vai ser a compatriota Mona Barthel, que aplicou 6/2 e 7/6 na espanhola Silvia Soler Espinosa.

A canadense Bianca Andreescu, a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a belga Kirsten Flipkens, a checa Barbora Strycova, as norte-americanas Amanda Anisimova e Sofia Kenin e a holandesa Bibane Schoofs também triunfaram nesta terça-feira pela primeira rodada do Torneio de Auckland.