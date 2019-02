Universidade de Stanford é escolhida para sediar etapa dos EUA da Diamond League

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que a Universidade de Stanford, na Califórnia, sediará a única etapa dos Estados Unidos da Diamond League nesta temporada.

O evento é tradicionalmente realizado em Eugene, no Oregon, mas precisou ter a sua sede alterada em 2019 porque o Hayward Field está sendo reformado para sediar a edição de 2021 do Mundial de Atletismo, tendo a sua capacidade expandida de 12,5 mil para 30 mil espectadores. A IAAF também confirmou que a etapa no Stanford’s Cobb Track and Angell Field será disputada em 30 de junho.

De acordo com a associação, os organizadores fizeram uma “extensa pesquisa em Oregon e ao longo da costa oeste dos Estados Unidos” para encontrar um substituto para Eugene. “Stanford oferece a melhor combinação de excelentes instalações, tempo bom e apoio institucional que encontramos”, disse o diretor do evento norte-americano, Tom Jordan.

A Diamond League, a principal série anual do atletismo no mundo, terá 14 etapas em 2019, na sua décima edição, e se iniciará em 3 de maio, com a disputa de um evento em Doha, no Catar, que nesta temporada também será o palco do Mundial. Já as etapas finais do evento estão marcadas para 29 de agosto, em Zurique, e 6 de setembro, em Bruxelas.