Atleta de Americana completa prova sob neve na Argentina

O ultramaratonista Rogério Almeida, de Americana, completou no último domingo uma maratona sob neve, na Argentina. A prova aconteceu em Ushuaia, cidade apelidada de “Fim do Mundo”, e se chama Mountain Do. Nesta quarta-feira, em entrevista ao programa Caderno de Esportes, da Rádio Você (AM 580), o atleta de 41 anos falou sobre essa experiência.

Ele percorreu os 42 km em 3h52min. A temperatura era de -4ºC, com sensação térmica de -10ºC. Almeida ficou em 16º lugar na classificação geral e em oitavo na categoria dele, de 35 a 44 anos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Nos três primeiros quilômetros, é uma sensação horrível. A panturrilha parece que tem cinco tijolos em cada uma. Até o sétimo quilômetro, achei que eu não ia conseguir fazer essa prova, porque sofri demais, eu não encaixava a respiração, porque você tem que correr com uma bandana e precisa soltar muito ar pela boca. Aquilo atrapalhava muito a minha respiração”, relatou.

Segundo o morador de Americana, no entanto, a situação melhorou no meio da corrida. “Depois dos sete [quilômetros], acho que começa a liberar endorfina, começa a ficar mais prazeroso”, disse Almeida, que enfrentou uma nevasca durante a competição.

O ultramaratonista destacou o desgaste causado pela prova e contou que chegou a cair no meio do trajeto. “Você vê gente chegando desmaiando, você pode quebrar o braço. Eu afundei várias vezes, torci o tornozelo, mas não faz a gente desistir”, comentou.

CURRÍCULO

Em novembro de 2017, Almeida correu em condições contrárias. À época, ele participou de uma maratona no deserto do Saara. Neste ano, o atleta também correu uma ultramaratona de 74 km no lado argentino da Patagônia. O morador de Americana afirmou que pretende, em maio de 2019, disputar a Maratona da Muralha da China.

“Depois que eu comecei a correr, entrei na internet e coloquei ‘quais são as 50 provas que você não pode deixar de fazer antes de morrer’. Estou riscando uma por uma lá. São poucas ainda, mas, como eu tenho 41 anos, já fiz oito. Faltam 42 dessas ainda”, declarou.