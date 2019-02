Tsitsipas e Medvedev avançam às quartas de final de evento da ATP na Bulgária

Os favoritos que entraram em quadra nesta quinta-feira pelo Torneio de Sofia se deram bem. Segundo e terceiro cabeças de chave, respectivamente, do evento búlgaro, o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Daniil Medvedev triunfaram e se garantiram nas quartas de final do ATP 250.

Número 12 do mundo, Stefanos Tsitsipas superou o alemão Jan-Lennard Struff (51º colocado no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. O seu próximo rival vai ser o francês Gael Monfils, que bateu o casaque Mikhail Kukushkin por 7/5 e 6/3.

Medvedev, o número 16 do mundo, derrotou o holandês Robin Haase (54º), de virada, por 5/7, 6/2 e 6/2. E o eslovaco Martin Klizan vai ser o seu adversário nas quartas de final do Torneio de Sofia.

Os outros dois duelos da próxima fase do torneio búlgaro também estão definidos e serão: Matteo Berrettini (Itália) x Fernando Verdasco (Espanha) e Roberto Bautista Agut (Espanha) x Martin Klizan (Eslováquia).

MONTPELLIER – Em outro evento realizado nesta semana no circuito da ATP na Europa, o francês Lucas Pouille, número 17 do mundo e primeiro cabeça de chave, caiu na estreia no Torneio de Montpellier ao perder para o cipriota Marcos Baghdatis (128º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (3/7) e 6/4.

Baghdatis, de 33 anos e finalista do Aberto da Austrália em 2006, perdeu a chance de fechar o jogo quando sacava em 5/3 no segundo set, mas obteve o triunfo na terceira parcial sobre o semifinalista da edição de 2019 do Grand Slam realizado em Melbourne. O seu próximo adversário vai ser o romeno Radu Albot.

Os outros três confrontos da quartas de final em Montpellier serão: Jo-Wilfried Tsonga (França) x Jeremy Chardy (França), Pierre-Hugues Herbert (França) x Denis Shapovalov (Canadá) e Tomas Berdych (República Checa) x Filip Krajinovic (Sérvia).