Tsitsipas e De Minaur vencem pela segunda vez e avançam à semifinal do Next Gen

O grego Stefanos Tsitsipas chegou à segunda vitória dele no Next Gen ATP Finals e garantiu classificação para a semifinal do torneio, que reúne os sete melhores tenistas com menos de 21 anos na temporada e mais um convidado. Nesta quarta-feira, em Milão, na Itália, o número 15 do mundo bateu o norte-americano Frances Tiafoe por 3 sets a 0 – parciais de 4/3 (7/3), 4/3 (7/5) e 4/2, em 1 hora e 10 minutos de partida.

A classificação de Tsitsipas no Grupo A foi assegurada por causa da vitória em sets diretos. Mesmo que perca na última rodada, para o polonês Hubert Hurkacz, o grego não poderá ser ultrapassado por Tiafoe em saldo de sets nem alcançado pelo espanhol Jaume Munar em número de vitórias.

Também pelo Grupo A, Hurkacz superou Munar por 3 sets a 2 – parciais de 4/2, 4/2, 2/4, 3/4 (5/7) e 4/1. O tenista polonês alcançou o primeiro triunfo dele no torneio, enquanto que o espanhol ainda não venceu.

Já pelo Grupo B, o australiano Alex De Minaur também se classificou para a semifinal do Next Gen ATP Finals graças à vitória dele nesta quarta-feira, por 3 sets a 1, contra o russo Andrey Rublev – parciais de 4/1, 3/4 (5/7), 4/1 e 4/2, em 1 hora e 24 minutos de partida.

Com duas vitórias em dois jogos, De Minaur conquistou a vaga porque venceu seis dos sete sets que disputou no torneio até agora, de modo que não poderá ser ultrapassado por Rublev e pelo italiano Liam Caruana. Na outra partida do Grupo B, o norte-americano Taylor Fritz se recuperou de derrota sofrida na rodada de abertura. Ele superou Caruana por 3 sets a 1 – parciais de 1/4, 4/1, 4/3 (11/9) e 4/2.