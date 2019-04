Triatletas de Santa Bárbara vão ao Ironman em Santa Catarina

Foto: Supermercados Pague Menos - Divulgação.JPG

O principal desafio no calendário nacional de triatlo, o Ironman 70.3 Brasil, neste domingo, em Florianópolis (SC), terá a participação de dois atletas barbarenses: o analista de TI (Tecnologia da Informação) Gustavo Moraes e o gerente de desenvolvimento Jair Pedro de Souza Junior – eles integram a equipe dos Supermercados Pague Menos, rede da qual são funcionários. O evento vale pontuação para o Mundial da modalidade, na África do Sul, em dezembro.

A prova deste domingo é composta por 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Os atletas estão com os treinamentos voltados ao evento desde 2017. “Não é fácil conciliar a vida profissional e pessoal com os treinos, mas ainda assim tudo valeu a pena e sou grato por todos aqueles que me deram apoio e força, como os patrocinadores, família e amigos”, destaca Jair.

Além dos treinos diários, incluindo finais de semana e feriados, Gustavo ainda faz um revezamento com a atenção ao filho, Dudu, de 7 anos, que já acompanha os pais em algumas competições. “Estou muito feliz, ansioso e não vejo a hora da prova chegar. Para mim é um sonho realizado tudo que está acontecendo”, comemora.