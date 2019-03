Três pilotos de Americana vencem etapa do Paulista de BMX

Três atletas do ABC (Americana Bicicross Clube) chegaram ao lugar mais alto do pódio neste domingo (17), na etapa que abriu a temporada do Campeonato Paulista de BMX, em Indaiatuba. Por equipes, o selecionado americanense ficou com a segunda colocação.

Os títulos vieram com Carolina Vitória Rossi Amazonas, na classe Girls 15/16 anos, André Gustavo Fassina, na Men 25/26 anos, e José Sérgio Calazans, na Men 30/39 anos.

O desempenho individual deles contribuíram para os 316 pontos conquistados, o que deu a vice-liderança da etapa a Americana, abaixo apenas do Paulínia Racing Bicicross, com 345. Jarinu, com 309, ainda completou o melhor trio dentre as 22 equipes participantes.

Foto: Divulgação

“A gente teve um resultado muito positivo. 90% dos atletas que levamos conseguiram entrar na final. Com uma bela abertura dessa, vamos trabalhar firme para seguir em frente nas outras etapas e colocar Americana no primeiro lugar do ranking”, afirmou o técnico e atleta André Fassina.

O ABC ainda colocou no pódio os atletas Vitor Morelli Cumini (Novatos 7/8 anos), Ubiratan José Ignácio Cunha (Cruiser 40/44 anos), Rogélio Aparecido Cançado (Men 30/39 anos) e Samuel Pereira de Oliveira (Elite Men), todos na segunda colocação; além de Igor Gabriel do Amaral (Boys 14 anos) em terceiro.

Ao todo, 28 integrantes da equipe americanense carimbaram presença na estreia do campeonato estadual. A cidade de Paulínia recebe a próxima etapa, nos dias 30 e 31 de março.