Titular contra a Alemanha, William elogia rotatividade na seleção de vôlei

O levantador William falou neste domingo sobre a rotatividade da seleção brasileira masculina de vôlei. O jogador destacou a importância dar oportunidade para todos os atletas, especialmente no início da competição.

“Com o tempo, vamos aprendendo a jogar de uma maneira mais gostosa e estar aqui é bom demais. Existe um time base e tem que ser assim. Mas, quando temos a oportunidade, temos que jogar da melhor maneira possível, tranquilo e acho que foi isso que aconteceu hoje (domingo)”, comentou.

William é reserva de Bruninho, mas participou neste domingo da vitória sobre a Alemanha por 3 sets a 0 (26/24, 25/23 e 26/24) na cidade de Kraljevo, na Sérvia, no terceiro duelo pela Liga das Nações.

A equipe brasileira se despediu do país europeu com duas vitórias, sobre os donos da casa e sobre os alemães, e um resultado negativo, para a Itália. O time que começou em quadra tinha William, Wallace, Éder, Isac, Maurício Souza e Lipe, além do líbero Murilo.

A equipe de Renan Dal Zotto volta à quadra na próxima semana, em Goiânia, quando enfrentará a Coreia do Sul, na sexta-feira, o Japão, no sábado, e os Estados Unidos no domingo, na segunda semana de disputa da Liga das Nações.