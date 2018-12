Tite e Theo disputam título da temporada em N. Odessa

Os pilotos Felipe Santo André, o Tite, e Theo Pioli Trevisani vão brigar, neste sábado, pelo título da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo. A partir das 9 horas, eles disputarão a décima e última etapa da temporada, no Kartódromo Internacional de Nova Odessa.

Foto: Kart Pé de Chumbo

Tite está em primeiro lugar na classificação geral, com 407 pontos, cinco a menos que o vice-líder Theo. Somente os dois podem ser campeões.

Tite depende apenas das próprias forças. Apesar da vantagem sobre o rival, ele destacou que tentará vencer as duas baterias do dia. “A minha estratégia é ganhar mesmo. Não tem muita opção”, comentou.

Theo, por outro lado, precisará torcer contra o adversário, mesmo que vença as duas provas. Nesse cenário, para Theo ser campeão, Tite teria de ficar abaixo da segunda posição na primeira corrida e da terceira colocação na segunda.

“Vamos trabalhar para ganhar a corrida, mas sabendo que a gente depende de uma não tão boa prova dele [Tite], disse Theo.

O piloto, no entanto, ressaltou a dificuldade desse desafio. “Tenho a consciência de que é bem difícil, porque, durante todas as etapas que tivemos no ano, foi disputada a grande maioria por mim e pelo Tite”, afirmou.

Tite e Theo, de fato, quase monopolizaram as vitórias neste ano. Das nove rodadas já realizadas, o líder dominou cinco, enquanto o segundo colocado triunfou em outras três. A outra vitória foi conquistada por Giovanni Pamfilio, que ocupa a quarta colocação na temporada, com 347 pontos.

Na categoria Light, uma espécie de segunda divisão, a liderança é de William Saura, com 255 pontos. Ele disputa o troféu com Oswaldinho Nogueira, que, mesmo 25 pontos atrás de Saura, matematicamente ainda segue no páreo.