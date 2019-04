Tiger Woods é campeão do Masters de Augusta e volta a vencer Major após 11 anos

Tiger Woods, de 43 anos, confirmou seu retorno espetacular ao golfe com o título do Masters de Augusta neste domingo. O norte-americano não vencia um dos quatro Majors do circuito mundial havia 11 anos. Foi o seu 15º título de Grand Slam – o último havia sido o US Open de 2008.

Considerado um dos melhores golfistas da história, Woods viu sua carreira entrar em declínio em 2009, após a revelação pública de que ele mantinha relações extraconjugais durante o período em que foi casado com a modelo sueca Elin Nordegren. Ele teria saído com prostitutas e atrizes de filmes pornográficos. Apontado em 2009 pela Revista Forbes como primeiro atleta a faturar US$ 1 bilhão, o golfista perdeu contratos patrocínios e entrou em decadência. Sofreu com lesões nos joelhos, pescoço, ombro e costas e passou por quatro cirurgias.

Com o vitória desde domingo, ele se tornou o segundo golfista mais velho a vencer o Masters de Augusta. O recordista é que Jack Nicklaus, que em 1986, faturou o título aos 46 anos.

Woods comemorou a vitória deste domingo com o filho Charlie, de 10 anos, e a filha Sam, de 11, e a mãe Kultida. “É irreal para mim experimentar isso. Foi um dos títulos mais difíceis que ganhou por tudo o que aconteceu nos últimos anos””, disse Woods.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-presidente Barack Obama parabenizaram o golfista pela conquista. “Parabéns, Tiger Woods”, twittou Trump, que chegou a jogar uma partida de golfe com Woods este ano. “Um verdadeiro grande campeão!” “Parabéns, Woods!”, twittou Obama. “Voltar e vencer o Masters depois de todos os altos e baixos é uma prova de excelência, coragem e determinação.”