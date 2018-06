Thiem vence Youzhny na estreia em Halle; Federer abrirá campanha nesta terça

Primeiro principal cabeça de chave a estrear no Torneio de Halle, o austríaco Dominic Thiem confirmou favoritismo ao vencer o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, nesta segunda-feira, e se garantir na segunda rodada do ATP 500 alemão que serve de preparação para Wimbledon.

Atual sétimo tenista do ranking mundial e terceiro pré-classificado, Thiem precisou de 1h38min em quadra para superar o 94º colocado neste importante evento realizado em quadras de grama. Ele teve um pouco de dificuldades na primeira parcial, liquidada apenas no tie-break, mas depois deslanchou para fechar a partida com facilidade no segundo set.

Com o triunfo, o austríaco avançou para enfrentar na próxima fase o japonês Yuichi Sugita, 52º da ATP, que em outro duelo do dia superou o alemão Maximilian Marterer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3.

Outro tenista que confirmou favoritismo em sua estreia em Halle nesta segunda-feira foi o espanhol Roberto Bautista Agut, quarto cabeça de chave, que eliminou outro jogador da casa, Jan Lennard Struff, com parciais de 6/4 e 6/1.

Assim, o atual 16º colocado do ranking mundial avançou para encarar na segunda rodada o holandês Robin Haase, que em outro confronto do dia superou o português João Sousa por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 7/5 e 6/4.

O japonês Kei Nishikori também fez valer a sua condição de sétimo cabeça de chave na estreia ao eliminar o alemão Matthias Bachinger, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/3). O seu próximo rival será o ganhador da partida entre o russo Karen Khachanov e o alemão Mischa Zverev, programada para esta terça-feira.

FEDERER – Também para esta terça foi confirmada a estreia de Roger Federer, que retornou oficialmente à liderança do ranking mundial nesta segunda, quando a ATP voltou a atualizar a sua listagem. Ele terá pela frente o esloveno Aljaz Bedene, atual 72º tenista do mundo.

Cabeça de chave número 1 em Halle, Federer buscará o seu décimo título do torneio alemão, onde já ergueu a taça em 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017. Caso volte a confirmar favoritismo, ele passará a contabilizar 99 troféus de simples na carreira e chegará a Wimbledon, Grand Slam que começa no dia 2 de julho, em Londres, em busca de um histórico centésimo título.

A partida contra Bedene está prevista para começar por volta das 10 horas (de Brasília) desta terça-feira, quando o suíço jogará depois de ter conquistado no último domingo o Torneio de Stuttgart, que ele nunca havia faturado. Após ficar fora da temporada de saibro, o tenista da Basileia abriu sua participação nos eventos em piso de grama do calendário deste ano justamente na competição alemã.