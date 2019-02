Thiem elimina Cuevas e encara Schwartzman na semifinal em Buenos Aires

Principal candidato ao título em Buenos Aires, o austríaco Dominic Thiem despachou mais um nesta sexta-feira e avançou à semifinal do torneio disputado na Argentina, de nível ATP 250. O número oito do mundo derrotou o uruguaio Pablo Cuevas, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1h50min.

No duelo contra o atual 78º do ranking, Thiem oscilou no serviço e sofreu duas quebras de saque nos dois primeiros sets. Mas ajustou seu tênis ao longo da partida e foi crescendo a partir da segunda parcial. Na terceira, cada vez mais confiante, bateu Cuevas sem ter o seu saque ameaçado.

Com o resultado, o tenista da Áustria segue em busca do tricampeonato no saibro de Buenos Aires. Campeão em 2016 e no ano passado, o atual vice-campeão de Roland Garros terá uma missão mais complicada pela frente na semifinal. Seu adversário será o local Diego Schwartzman, atual campeão do Rio Open.

Nesta sexta, o tenista da casa eliminou o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h16min de confronto. Com a vitória, ele obtém seu melhor resultado diante da torcida porque, até então, nunca havia passado das quartas de final na capital argentina. Contra Thiem, Schwartzman tem retrospecto negativo. Em quatro jogos, perdeu três, todos entre 2015 e 2017.

A outra semifinal terá o italiano Marco Cecchinato e outro tenista da casa, Guido Pella. Terceiro cabeça de chave, Cecchinato superou nesta sexta o espanhol Roberto Carballes Baena por 7/6 (7/3) e 6/4. Pella, por sua vez, despachou outro tenista da Espanha, Jaume Munar, por 6/7 (3/7), 7/6 (11/9) e 6/1.