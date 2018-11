Thiem bate Nishikori, segue vivo no ATP Finals e classifica Anderson à semifinal

O austríaco Dominic Thiem está vivo no ATP Finals, torneio em Londres que reúne oito dos melhores tenistas da temporada de 2018. Nesta quinta-feira, o atual número 8 do mundo derrotou o japonês Kei Nishikori, nono colocado do ranking, por 2 sets a 0 – com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 24 minutos -, e agora terá de torcer muito contra o suíço Roger Federer no jogo de fundo da terceira e última rodada do Grupo Lleyton Hewitt.

Com sua primeira vitória na competição, Thiem agora tem que esperar pela partida de Federer a partir das 18 horas (de Brasília), na O2 Arena, e ficar na torcida por uma vitória do sul-africano Kevin Anderson, que se classificou antecipadamente com o triunfo do austríaco contra Nishikori, sendo que o suíço não pode ganhar cinco games na partida inteira. O japonês, que havia surpreendido Federer na estreia, foi eliminado.

“Estou feliz, mas especialmente aliviado com esta vitória depois das atuações dos últimos dias”, admitiu o tenista austríaco, que perdeu para Anderson e Federer em sets diretos nas rodadas anteriores da fase de grupos do ATP Finals.

Na partida desta quinta-feira, Thiem teve o seu melhor desempenho em Londres, mas contou com atuação mais uma vez irregular de Nishikori, que descontou toda a sua frustração na raquete. O austríaco arriscou mais, obtendo 14 winners diante de 11 do rival e viu o japonês cometer 41 erros não forçados – quase o dobro de suas 21 falhas.