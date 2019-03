Thiago Monteiro se garante na chave de Miami com triunfo sobre sul-africano

Thiago Monteiro vai representar o tênis brasileiro na chave masculina do Masters 1000 de Miami. Nesta quarta-feira, o número 117 do mundo assegurou presença no evento ao superar o sul-africano Lloyd Harris, o 96º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 7/6, em 1 hora e 43 minutos.

Não foi um triunfo fácil de ser obtido por Monteiro, tanto que o brasileiro sofreu com o saque de Harris, que disparou 13 aces, contra apenas três do cearense. Foram oito apenas no primeiro set, que não teve quebras de serviço, com cinco break points sendo salvos, sendo três por Monteiro.

Na segunda parcial, cada tenista conseguiu uma quebra de serviço. A obtida por Harris foi a mais dramática, pois foi conquistada quando o brasileiro sacava para fechar a parcial em 7/5. Mas Monteiro conseguiu se recuperar desse baque para triunfar em mais um tie-break.

“Estou muito feliz em voltar a disputar uma chave de Masters 1000, principalmente depois de ter ganhado dois jogos contra tenistas especialistas em quadra dura,” disse Monteiro. “Fiz uma boa preparação na semana anterior ao torneio e venho jogando bem. Era um grande objetivo voltar a jogar um Masters 1000. É sempre gratificante poder jogar um torneio deste porte e estar junto dos maiores tenistas do mundo.”

Antes de superar Harris, Monteiro já havia triunfado outra vez em Miami, na rodada inicial do qualifying, tendo superado o polonês Kamil Majchrzak, o 154º colocado no ranking, de virada, por 2/6, 7/6 e 6/2, em 2 horas e 5 minutos.

Agora garantido na chave principal, Monteiro vai encarar, na rodada inicial do Masters 1000 de Miami, o australiano Bernard Tomic, o número 81 do mundo, em um confronto inédito no circuito mundial do tênis.

“Já devo jogar nesta quinta-feira de novo. Ele é um jogador duro que tem seus dias inconstantes, mas está em um alto nível há muito tempo. Ele vem bem preparado e vem jogando bem ultimamente. Vou precisar estar concentrado nas coisas boas que venho fazendo e entrar em quadra com a tática certa para fazer um bom jogo contra ele”, acrescentou o brasileiro.