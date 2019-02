Técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto vai assumir o Taubaté

Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto agora vai dividir as suas atenções com outra função no esporte. Nesta quinta-feira, ele foi anunciado como novo treinador do EMS Taubaté Funvic, time do interior paulista que participa da Superliga.

Renan esteve em Taubaté na semana passada, quando acompanhou a disputa das finais da Copa Libertadores na cidade. O time da casa foi o quarto colocado no torneio, tendo perdido para o argentino Bolívar, que foi o campeão do torneio, nas semifinais, e o Sesi-SP, na disputa pelo terceiro lugar.

Embora tenha anunciado a contratação, o Taubaté não revelou quando Renan iniciará o seu trabalho em substituição ao argentino Daniel Castellani, que conquistou dois títulos estaduais, mas foi demitido após a participação no torneio continental.

“É com imensa satisfação que nós da EMS Taubaté FUNVIC comunicamos que já temos nosso novo comandante. Trata-se do multicampeão e atual técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, Renan Dal Zotto. Mais informações sobre a transição de comando e início dos trabalhos serão oferecidas em momento oportuno”, anunciou a equipe em nota oficial.

O Taubaté o terceiro colocado na classificação da Superliga Masculina, atrás de Cruzeiro e Sesi-SP.