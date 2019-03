Supercopa de Futsal tem quarta edição lançada

Cerca de mil pessoas estarão envolvidas na quarta edição da Supercopa São Lucas de Futsal de Base a partir de 15 de abril, entre atletas, técnicos e membros da organização do torneio. Os grupos e formato de disputa foram divulgados nesta terça-feira (19), em congresso técnico.

Ao todo, são 48 equipes divididas em quatro categorias: Sub-8, novidade em relação às edições anteriores, além da Sub-10, Sub-12 e Sub-14.

“Estou vendo todo mundo muito motivado, porque não envolve apenas atletas, mas também familiares, dirigentes, uma quantidade muito grande de pessoas”, disse o secretário de Esportes de Americana, Eudaldo Cardoso, o Paraná, durante a reunião de ontem, realizada no auditório da São Lucas.

A organização é da Secretaria de Esportes e da Liga Desportiva Regional Americanense. O período de disputa é de abril a junho, com jogos sendo realizados de segunda a sexta-feira, nos ginásios Aristides Pisoni (Jardim Ipiranga), Luiz Meneghel (São Vito) e Roberto Polatti (Antonio Zanaga).

Está marcada para o dia 15 do próximo mês a cerimônia de abertura, no ginásio do Jardim Ipiranga, às 19 horas, com desfile de representantes de todos os times e jogos da rodada inaugural pelo Sub-12 e Sub-14. É permitida a inscrição de até 15 nomes por agremiação, e o registro pode ser feito durante a competição, tendo o fim da primeira fase como prazo máximo.

“A São Lucas se preocupa muito com a base, com a criança, então nossa preocupação é em como poder construir uma sociedade melhor. A gente quer promover esse apoio ao esporte pra criança começar com base e levar isso pra vida”, disse a supervisora de comunicação da São Lucas Saúde, Leila Santos – a empresa é responsável por todos os custos que envolvem a Supercopa. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

FÓRMULA DE DISPUTA. No Sub-8, as oito equipes são divididas em dois chaveamentos, enfrentando os integrantes do grupo oposto no primeiro turno e os do próprio grupo no segundo, se classificando às semifinais os dois melhores de cada um deles.

Já no Sub-10, são dez equipes divididas em duas chaves: A e B. Elas atuam contra os participantes da outra chave e as quatro melhores avançam à segunda fase, onde o mesmo grupo da etapa anterior será adotado.

A partir dessa etapa, os times jogam entre si dentro dos grupos, avançando às semifinais os dois maiores pontuadores de A e B.

As duas categorias maiores, Sub-12 e Sub-14, possuem regulamentos iguais, com 15 equipes que se enfrentam dentro de dois grupos, com os dois melhores de cada um deles garantindo vaga na terceira fase enquanto outros oito times (do terceiro ao sexto colocado de cada chave), vão à segunda fase.

Grupos da edição 2019 da Supercopa

de Futsal de Base São Lucas Saúde

SUB-8

Grupo A

Camisa 10

Guanabara

Americana

Chute Inicial

Grupo B

Rio Branco Sede Náutica

Ipiranga

Juventude

Clube do Bosque

SUB-10

Grupo A

Camisa 10

Guanabara

Americana

Chute Inicial

Dinamo

Grupo B

Rio Branco Sede Náutica

Ipiranga

Juventude

União/Jaguari

Bola na Rede

SUB-12

Grupo A

Camisa 10

Guanabara

Americana

Chute Inicial

Dinamo

Jardim da Paz

Morada do Sol

Grupo B

Rio Branco Sede Náutica

Ipiranga

Juventude

Unidos da Cordenonsi

Bola na Rede

Instituto Jr. Dias

Risoleta

Azulão

SUB-14

Grupo A

Camisa 10

Guanabara

Americana

Cidade Jardim

Dinamo

Jardim da Paz

Morada do Sol

Grupo B

Rio Branco Sede Náutica

Ipiranga

Juventude

União/Jaguari

Bola na Rede

Instituto Jr. Dias

Risoleta

Azulão