Stephens arrasa polonesa e vai à 3ª rodada de Roland Garros

Atual campeã do US Open, a norte-americana Sloane Stephens fez mais uma vítima no saibro de Paris nesta quarta-feira. Ela avançou à terceira rodada ao arrasar a polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h02min de jogo. Em seu segundo jogo no Grand Slam francês, a décima cabeça de chave ainda não perdeu mais do que dois games num mesmo set na capital francesa.

Na terceira rodada, Stephens deve fazer um bom duelo contra a italiana Camila Giorgi, em busca de uma vaga nas oitavas de final. Assim como Stephens, Giorgi vem embalando na competição. Nesta quarta, arrasou a colombiana Mariana Duque-Marino com direito a um “pneu”: 6/0 e 6/3. A vencedora deste duelo poderá cruzar com a checa Petra Kvitova nas oitavas.

Também nesta quarta, a russa Daria Kasatkina confirmou o bom momento ao superar a belga Kirsten Flipkens por duplo 6/3. A 14ª cabeça de chave vai duelar com a grega Maria Sakkari, outra tenista que vem registrando bons resultados na atual temporada.

A tenista da Grécia bateu nesta quarta a espanhola Carla Suárez-Navarro, 23ª cabeça de chave e especialista em saibro, por 7/5 e 6/3.

Outra cabeça de chave a se despedir nesta segunda rodada é a local Alize Cornet. Ela foi batida pela compatriota Pauline Parmentier pelo placar de 6/7 (2/7), 6/4 e 6/2. Parmentier será a próxima adversária da dinamarquesa Caroline Wozniacki, campeã do Aberto da Austrália e uma das candidatas ao título em Paris.