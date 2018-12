Skatista novaodessense se coloca entre as melhores do País

Mesmo sem condições de treinamento, a novaodessense Geórgia Fuzer conseguiu um lugar entre as melhores skatistas do País. A atleta foi a única competidora máster do Circuito Brasileiro, neste ano, e encerrou a competição com o 16º lugar no ranking nacional. No entanto, apesar do resultado, Geórgia ainda precisa lidar com os problemas estruturais da pista pública de Nova Odessa, onde ela pratica a modalidade.

Situado em frente ao Paço Municipal, o espaço existe desde 2000 e nunca passou por uma reforma. Conforme a reportagem constatou na última quinta-feira, a pista está repleta de buracos, inclusive nas rampas. Também há mato no meio do concreto. Nas rampas, onde deveria existir borda, os frequentadores se deparam com uma rachadura.

“Será que eles não têm vergonha de ver esse abandono em frente à prefeitura?”, indagou Geórgia. Ela disse que já presenciou acidentes ocasionados pela falta de manutenção. “Eu mesma já me machuquei aqui, e foi devido a um buraco na pista. É perigosíssimo. Nem equipamento aqui salva”.

Aos 34 anos, a atleta também dá aulas gratuitas de skate na pista pública, para pessoas de todas as idades. As atividades ocorrem às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. “Não é escolinha de skate. É faculdade de skate. Porque ela [o aluno] tem que saber andar, pular buraco”, comentou.

Geórgia destacou, por outro lado, que o abandono do local tem espantado alunos. “Os pais não querem trazer os filhos aqui à noite, têm medo”, afirmou. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

COMPETIÇÃO. Denominado STU Qualifying Series, o Circuito Brasileiro terminou no último dia 18, no Rio de Janeiro. Geórgia disputou a modalidade street, na qual as pistas simulam obstáculos de rua, como escadarias, corrimões e rampas.

Campeã brasileira máster em 2016, ela era a única atleta com mais de 30 anos no Circuito. A novaodessense conquistou classificação para todas as etapas do campeonato, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

“Foi uma experiência única. Nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar estar lá junto com os profissionais, competindo junto, participando das festas, dos eventos que eles fazem”, declarou.

PREFEITURA. Em nota, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo apontou que chegou a receber um repasse estadual de R$ 110 mil para a reforma da pista pública, mas o dinheiro “acabou devolvido porque a prefeitura não possui a matrícula da área, que pertence à Secretaria Estadual de Agricultura”.

A pasta comunicou que “segue buscando a regularização da área da pista, mas necessita de recursos financeiros para tal”. Segundo o Executivo, o local já recebeu reparos pontuais, com apoio da comunidade e da iniciativa privada. “No momento, a secretaria não dispõe de recursos financeiros para uma ampla reforma, nem contratar professores e oferecer aulas gratuitas de skate”, disse a nota.