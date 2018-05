Seleção masculina de vôlei perde para a Itália no tie break pela Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu de virada para a Itália neste sábado, em Kraljevo, na Sérvia, pela segunda rodada da Liga das Nações, competição que substitui a Liga Mundial. Com altos e baixos na partida, o time do técnico Renan Dal Zotto foi superado por 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 25/19, 25/21, 24/26 e 15/8.

No duelo contra os italianos, o Brasil não conseguiu repetir a atuação da estreia, quando venceu a Sérvia por 3 sets a 0. Também não foi o mesmo da final dos Jogos Olímpicos do Rio, quando garantiu a medalha de ouro sobre a Itália.

Depois de uma grande atuação no primeiro set, a seleção brasileira não conseguiu segurar o atacante Zaytsev. O jogador de cabelo estilo punk terminou a partida com 31 pontos. Ele só foi parado pelo bloqueio brasileiro em uma ocasião, no quarto set.

O Brasil entrou em quadra com um time modificado em relação ao da estreia. Thales, Isac e Evandro substituíram Murilo, Maurício Souza e Wallace. Inicialmente, as mudanças não alteraram o bom rendimento do Brasil.

Mas depois, mesmo com Renan mexendo na formação em quadra, a equipe oscilou. No fim das contas, destaque para as atuações de Maurício Borges, que anotou 19 pontos, e Evandro, que colocou 17 bolas na quadra do adversário.

A seleção brasileira volta à quadra neste domingo, quando enfrentará a Alemanha, às 11h (de Brasília), novamente em Kraljevo. A Itália jogará às 14h contra a Sérvia. Na sequência, na segunda semana da Liga das Nações, a seleção irá atuar em casa, em Goiânia. Enfrentará Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, nos dias 1, 2 e 3 de junho, respectivamente.