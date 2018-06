Seleção feminina treina no Japão de olho na fase final da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei realizou nesta segunda-feira as duas primeiras sessões de treino na cidade de Satsumasendai, no Japão, como parte da preparação para a fase final da Liga das Nações, que acontecerá em Nanquim, na China, entre os dias 27 de junho e 1º de julho.

O técnico José Roberto Guimarães agradeceu ao apoio dos japoneses para esse período de treinamento. “Vamos nos preparar para enfrentar as melhores seleções do mundo. O voleibol desse país (Japão) tem muita história e nos ajudou a transformar o vôlei brasileiro em um dos melhores do mundo. Estamos sendo muito bem recebidos por aqui”, disse

A equipe de Zé Roberto estreia na fase final da Liga das Nações contra a Holanda no dia 28, às 8h15 (horário de Brasília). A ponteira Gabi falou sobre a expectativa para a etapa decisiva da competição.

“Essa é uma semana muito importante para o nosso grupo. Estamos nos acostumando ao fuso, nos alimentando bem e com uma estrutura de qualidade. Sabemos que vamos enfrentar grandes equipes. No nosso grupo estão a Holanda e a China. As holandesas evoluíram muito. Apesar de termos vencido as duas seleções na fase de classificação, sabemos que esse é outro momento. Estamos treinando bastante e muito focadas na nossa evolução”, disse.

O Brasil terminou a fase classificatória em terceiro lugar, com 12 vitórias e três derrotas. Os Estados Unidos ficaram na primeira posição, com duas derrotas, seguidos pela Sérvia, com três resultados negativos, mas com um número de pontos melhor do que as brasileiras.

Na fase final, as cinco seleções melhores classificadas foram Estados Unidos, Sérvia, Brasil, Holanda e Turquia. A China também participa por ser o país sede. As equipes estão divididas em dois grupos de três.

O Grupo A é formado por Brasil, Holanda e China enquanto a chave B tem Estados Unidos, Sérvia e Turquia. As equipes se enfrentarão dentro dos seus respectivos grupos e as duas mais bem classificadas passarão às semifinais.