Seleção feminina bate Holanda e vence a oitava seguida na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei ampliou a sua boa campanha na Liga das Nações. Nesta quinta-feira, a equipe conquistou a oitava vitória consecutiva na competição ao derrotar a Holanda por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 26/24, 13/25 e 25/22, em duelo disputado em Apeldoorn.

O triunfo desta quinta-feira foi o oitavo consecutivo do Brasil em nove duelos na Liga das Nações. Além disso, levou a seleção a concluir o Grupo 9 com três vitórias nos três duelos disputados, pois antes de passar pela anfitriã Holanda, havia derrotado Coreia do Sul e Polônia.

Antes desses duelos em Apeldoorn, o Brasil havia perdido na sua estreia na competição para a Alemanha, em Barueri, passando depois por Japão e Sérvia, ambas na cidade paulista, e Turquia, Argentina e República Dominicana, todas elas em Ancara. Com estes resultados, a seleção soma 24 pontos em 27 possíveis na competição, em segundo lugar na classificação geral, atrás apenas dos Estados Unidos, com 25.

Nesta quinta-feira, o técnico José Roberto Guimarães levou a seleção à quadra com Tandara, Bia, Gabi, Amanda, Adenízia e Roberta, além da líbero Suelen. O treinador voltou a poupar Gabi após o primeiro set, promovendo a entrada de Drussyla. Além disso, Carol substituiu Adenízia no quarto set, enquanto Monique, Macris e Rosamaria ganharam chance durante o duelo.

Tandara, mais uma vez, foi o principal destaque do Brasil, com incríveis 31 pontos, enquanto Amanda fez dez. Já Lonneke Slöetjes e Anne Brujis marcaram 19 pontos cada para a seleção holandesa.

Apesar do triunfo, o Brasil oscilou bastante em quadra, especialmente no começo dos sets. No primeiro, as holandesas chegaram a abrir 12 a 7, apoiadas por uma ótima passagem de Balkestein pelo saque. Porém, as brasileiras reagiram e viraram o placar para 14 a 12 ao marcarem sete pontos consecutivos. Depois disso, as holandesas até se mantiveram próximas no placar e impuseram dificuldades à recepção do Brasil, mas perderam por 25 a 23.

O segundo set teve história parecida, com as holandesas abrindo 4 a 1 e 8 a 5. Novamente o Brasil se recuperou, equilibrando o duelo até o fim da parcial, em que Tandara fez a diferença para a seleção assegurar o triunfo por 26 a 24.

O terceiro set também começou com a Holanda na frente, indo ao primeiro tempo técnico em vantagem de 8 a 5. Só que dessa vez as brasileiras não reagiram. Assim, as holandesas foram ampliando o marcador, chegando a fazer 19 a 9 e triunfando por 25 a 13.

O revés enfim fez o Brasil iniciar bem uma parcial. Na quarta, a seleção abriu 8 a 5 e fez 16 a 13. As holandesas lutaram até o fim do set, mas as brasileiras conseguiram o triunfo com uma bela ação de Roberta, que deixou a bola passar após a recepção de Suelen, enganando o bloqueio adversário e fechando a parcial em 25/22.

Agora, então, o Brasil seguirá para Jiangmen, na China, onde atuará pela quarta semana da Liga das Nações. A equipe vai enfrentar as anfitriãs chinesas em 5 de junho, os Estados Unidos no dia 6 e a Rússia no dia 7.