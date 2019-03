Seleção bate Chile e vence a segunda no Campeonato de Rúgbi das Américas

O Brasil conquistou sua segunda vitória no Campeonato de Rúgbi das Américas. Neste sábado, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, a equipe bateu o Chile por 15 a 10 graças aos chutes precisos de Josh Reeves. Com o resultado, a seleção brasileira de XV acumula duas vitórias (sobre Canadá e Chile) e duas derrotas (diante de Argentina e Estados Unidos) nesta edição do torneio continental.

Os “Tupis” começaram bem a partida e, com a força de seu scrum, foram encurralando os chilenos. Até que Reeves passou a acertar seus penais e fez com que o Brasil fosse para o intervalo com uma vantagem de 9 a 3. Mas, na etapa final, os condores fizeram um try, virando a partida. A seleção reagiu e com mais duas conversões de Reeves, fez 15 a 10 e segurou a pressão dos visitantes nos segundos finais do jogo.

Após o apito final, muita comemoração dos jogadores, até pelo forma como foi a partida. Se o Chile fizesse um try e convertesse, teria vencido. E por pouco não conseguiu. O resultado fez com que o Brasil mantivesse sua invencibilidade contra o Chile em casa desde 2014, quando a seleção ganhou dos “Condores” pela primeira vez na história.

No próximo sábado, o Brasil visita o Uruguai, em Montevidéu, pela última rodada da competição. A missão é tentar terminar na terceira posição geral, o que pode acontecer em caso de vitória do Brasil, que está com 9 pontos na tabela de classificação – a Argentina já conquistou o título antecipado. O duelo será no estádio Charrua.