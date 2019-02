Secretaria testa produto em quadras de tênis do Centro Cívico

Dando sequência nas melhorias feitas nas quadras de tênis do Centro Cívico – Complexo Mílton Fenley Azenha, a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude recebeu nesta semana uma empresa especializada em recuperação de pisos e foi feito um teste em uma das quadras do complexo.

Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

De acordo com o secretário, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, o produto é inovador, de alta qualidade e com um preço abaixo do mercado, gerando até 30% de economia. “Vamos analisar o resultado e, se positivo, pretendemos expandir este mesmo processo de recuperação para as pistas de skate da Praça da Fraternidade, no bairro Jardim da Paz, no Velódromo Municipal e em quadras que têm mais necessidades. Vamos buscar parcerias com empresas privadas e efetivar as manutenções”, disse o secretário, Paraná.

Logo no início de fevereiro, a secretaria fez a recuperação da iluminação das quadras de tênis, serviços de poda, limpeza, pintura e capinação ao redor das quadras.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana