Secretaria de Esportes reforma cancha de malha

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Americana está na fase final da reforma da cancha de malha localizada na Praça de Esportes “Vicente Pavan”, na Vila Bertini. A obra começou em novembro de 2018 e a previsão para conclusão é até o dia 20 de janeiro.

Já foram realizados no local os trabalhos de retirada do piso antigo, nivelação e novo concreto, faltando somente a pintura na pista oficial e nas paredes. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“Desde 2010 não havia uma reforma completa como esta e estamos felizes em poder atender o pedido dos jogadores que frequentam o local”, explicou o subsecretário Abimael Valadares.

A reforma beneficia a população que frequenta a cancha e também a equipe de malha da Secretaria de Esportes de Americana, que disputará um campeonato no local em fevereiro e também os Jogos Regionais, que acontecem no mês de julho, mais uma vez com sede no município.

Segundo Abimael, após a reforma da cancha, a secretaria já programa obras nas duas pistas de bocha no Jardim Ipiranga. A cancha de malha fica localizada na Rua João Damiani, 46, Vila Bertini, e é aberta ao público.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.