Rossi fatura pole da etapa de Long Beach da Indy e tenta repetir triunfo de 2018

Alexander Rossi vai tentar vencer sua segunda corrida consecutiva nas ruas de Long Beach a partir da pole position. Neste sábado, o norte-americano da Andretti Autosport assegurou o primeiro lugar do grid da quarta das 17 provas da temporada 2019 da Fórmula Indy ao liderar a fase decisiva da sessão de classificação.

Rossi venceu a prova em Long Beach no ano passado também tendo largado do primeiro lugar, sendo que ele ganhou três das quatro corridas em que começou da pole position na Indy. E neste sábado cravou o tempo de 1min06s481 para ser o mais rápido e tentar melhorar esse retrospecto neste domingo.

Na sua melhor posição inicial em Long Beach, o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, garantiu a segunda posição no grid, com 1min06s748. E foi seguido pelo trio de pilotos da Penske, com o australiano Will Power em terceiro lugar, o norte-americano Josef Newgarden na quarta posição e o francês Simon Pagenaud em quinto. O norte-americano Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan Racing, foi o mais lento do Fast Six e vai começar a prova da sexta posição.

O sueco Felix Rosenqvist, da Ganassi, era o segundo mais rápido do seu grupo na sessão de classificação quando sofreu um acidente que provocou bandeira vermelha, algo que lhe rendeu a perda dos seus dois melhores tempos na classificação e atrapalhou outros pilotos.

Entre eles, Ryan Hunter-Reay. O norte-americano da Andretti, por isso, vai largar em Long Beach do sétimo lugar. E a relação dos dez primeiro colocados do grid vai ser completada, em ordem, pelo japonês Takuma Sato, da Rahal, pelo mexicano Patricio O’Ward, da Carlin, e pelo norte-americano Colton Herta, da Harding.

Já os brasileiros da Foyt vão começar a etapa de Long Beach do fim do grid. Tony Kanaan, que bateu na sessão classificatória, sairá do 21º lugar, uma posição atrás de Matheus Leist.