Robert Scheidt exibe confiança antes de lutar por título em Nassau na classe Star

Embalado por bons resultados conquistados nas últimas competições que disputou, Robert Scheidt está confiante para a Star Sailors League Finals, evento de vela em que iniciará a sua participação nesta terça-feira, na sede no Nassau Yacht Club, nas Bahamas.

O maior medalhista olímpico brasileiro formará dupla com Henry Boening, o Maguila, e repetirá a parceria que faturou a prata na edição de 2017 da SSL Finals. “Será um grande evento, uma competição que reunirá alguns dos melhores velejadores do mundo. Estou animado e confiante. Vamos dar o nosso melhor em busca do pódio e, quem sabe, melhorar uma posição em relação ao ano passado”, afirmou o velejador, por meio de declarações distribuídas pela sua assessoria nesta segunda-feira.

Scheidt já ganhou por uma vez essa competição, em 2013, então fazendo parceria com o compatriota Bruno Prada, com quem foi o quinto colocado na edição de 2014 do evento. “A disputa em Nassau é sempre intensa, com vários campeões mundiais e medalhistas olímpicos”, afirmou o velejador, que já subiu cinco vezes ao pódio olímpico, sendo duas delas com medalhas de ouro: uma nos Jogos de Atlanta-1996 e outra em Atenas-2004, ambas na classe Laser.

Antes de competir em Nassau, Scheidt conquistou o título sul-americano de Star, no Rio, ao lado de Arthur Lopes, há menos de um mês. Em seguida, ele também voltou a competir na mesma classe e foi vice-campeão na Copa Brasil, em Florianópolis.

A SSL Finals contará com regatas diárias até sábado e reunirá 25 duplas finalistas entre os melhores velejadores do mundo, conforme o ranking da SSL, e pagará uma premiação total de US$ 200 mil (cerca de R$ 772 mil), a maior da vela mundial.

O Brasil terá outros seis representantes nesta edição do evento, além de Scheidt e Boening. Serão eles: Lars Grael e Samuel Gonçalves; o campeão mundial de Star, Jorge Zarif, ao lado de Pedro Trouche, além dos proeiros Bruno Prada e Arthur Lopes.

Já entre os grandes velejadores de outros países que estarão na Baía de Montagu, destaque principal para Iain Percy, da Grã-Bretanha, dono de duas medalhas de ouro olímpicas e de dois títulos mundiais.