Rival da Davis, Copa da ATP é confirmada para início da temporada 2020

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) confirmou nesta quinta-feira o lançamento da Copa da ATP para o início da temporada 2020. A competição entre países terá formato semelhante ao da nova Copa Davis, sua concorrente. O novo torneio será disputado em janeiro, uma semana antes do começo do Aberto da Austrália.

A Copa da ATP vai distribuir premiação de US$ 15 milhões (cerca de 57 milhões) e pontos no ranking, ao contrário da Davis. Tenistas que integrem o time campeão poderão somar até 750 pontos. A nova competição será uma reedição da ATP World Team Cup, disputada na cidade alemã de Düsseldorf entre 1978 e 2012.

Contando com o apoio da Federação Australiana de Tênis, a Copa da ATP vai contar com 24 equipes, divididas em seis grupos de quatro seleções. O torneio terá duração de dez dias e será realizado em três cidades australianas ainda não definidas.

Com a recriação da Copa da ATP, o calendário do tênis masculino passará a contar com três torneios de equipes em 2020. Os outros são a própria Copa Davis e a Laver Cup, que também tem o apoio da federação australiana.

O retorno da competição da ATP acontece justamente no momento em que a tradicional Davis passa por profundas mudanças, a partir de 2019. Terá formato parecido com a da Copa da ATP, com fase de grupos concentradas e mata-mata entre as equipes, tudo em apenas uma cidade (Madri, no caso), em novembro do próximo ano.

A disputa de três torneios por equipes vai inchar ainda mais um calendário que já é tido como cansativo por parte dos jogadores e técnicos. Assim, é quase certo que as três competições devem disputar entre si a atenção dos principais tenistas do mundo.

E a Copa da ATP deve sair em vantagem pela posição no calendário, logo no início. Será uma preparação natural para o primeiro Grand Slam do ano, no mesmo país do importante torneio, e num momento em que os tenistas ainda não estarão cansados. A Davis, por sua vez, acontecerá no final da temporada. E a Laver Cup costuma ser em setembro, também perto do fim do ano de competições para os tenistas.

“Você pode ter vários torneios por equipes, isso não será um problema. A grande questão é que os anúncios [das competições] foram muito próximos e eu entendo os questionamentos. Estou muito confiante que vamos encontrar naturalmente uma solução para isso”, afirmou o presidente da ATP, Chris Kermode, nesta quinta.

CEO da federação australiana, Craig Tiley garantiu que a entidade continuará prestigiando a Davis. “Vamos dar um jeito de que, em 2020, façamos um grande torneio nesta parceria e também para garantir que a Davis seja um torneio magnífico em nível global”, declarou.