Representante da Prenda Gaúcha é vice-campeão

A equipe de atletismo de rua Prenda Gaúcha, de Americana, foi representada por Magno Eduardo de Moraes no pódio da 8ª Corrida e Caminhada pela Paz, em Araras. Ele conquistou a segunda colocação geral na prova dos 5km. O evento aconteceu neste domingo (18).

Foto: Divulgação

O atleta cruzou a linha de chegada após 19min10s de disputa, resultado que lhe rendeu um troféu. A competição também contou com uma corrida de 10km e uma caminhada de 3km.

Neste mês, a Prenda Gaúcha já havia faturado outro vice-campeonato no dia 10, com Fernando Pereira. Ele ficou em segundo lugar na corrida de cinco milhas da Sunset Cross Country BH, em Americana. Os participantes largaram em frente ao Bike Hotel, na Avenida de Cillo, no Parque Universitário.

Liderada por Reinaldo Nascimento, a equipe Prenda Gaúcha tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Tubogeo, Samuel Veículos, Acácia Farmácia de Manipulação, Camerro Imóveis, Evouz Luxury Sports, Clínica Shen, L&L Gesso e Decorações e nutricionista Júlia Boldrini.