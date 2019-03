Repórter do LIBERAL é homenageado na Câmara de Americana

O repórter Rodrigo Alonso, do LIBERAL, foi um dos homenageados nesta sexta-feira com a entrega do prêmio Destaques Esportivos do Ano, promovido pela Câmara de Americana. Foram contemplados 78 atletas, técnicos, dirigentes e jornalistas. “É sempre bom ter o trabalho reconhecido, ainda mais na área de esportes, que foi o que me motivou a fazer jornalismo”, destacou Alonso.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Confira a relação de premiados:

AEROMODELISMO VOO LIVRE

Cleison Richard Lopes

AEROMODELISMO RADIOCONTROLADO

Samuel Bandini de Campos Bicudo

AIKIDO FEMININO

Isabela Maria Margato

AIKIDO MASCULINO

Pablo Poço Pinheiro

ATLETISMO FEMININO

Amanda Priscila

ATLETISMO MASCULINO

Jessé Carlos Silva

AUTOMODELISMO

Diego Garcia Terra

BASQUETE FEMININO

Maria Heloísa Brelo

BASQUETE MASCULINO

Lucas Tavano Pereira

BICICROSS FEMININO

Julia Lonrenlay Rocha Silva

BICICROSS MASCULINO

Tiago Bueno Oliveira

BIRIBOL

Ricardo de Camargo Germano

BOCHA

José Fioretti

CAPOEIRA FEMININO

Nayara Miranda

CAPOEIRA MASCULINO

João Paulo de Oliveira dos Santos

CICLISMO FEMININO

Simone Pontello Lima

CICLISMO MASCULINO

Leonardo Faccini de Lima

CORFEBOL

Felipe Bortoleto Nacarato

DAMAS FEMININO

Tatiane Barbosa

DAMAS MASCULINO

Renato Silva Rodrigues

ESPORTES ADAPTADOS FEMININOS

Cleusa de Godoy Gatone

FIGURE

Lucas Costa

FISICULTURISMO 9 Categoria Wellness

Paula da Silva Cruz

FITNESS

Cristiano Laurindo da Silva

FUTEBOL AMERICANO – FLAG

Rafael Martins Ocanha

FUTEBOL DE CAMPO FEMININO

Juliana Seabra de Souza

FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO

Patrick Silva Lobo de Oliveira

FUTEBOL DE MESA

Renato Luís Ferreira

FUTSAL FEMININO

Thainara Gabriel S. Araújo

FUTSAL MASCULINO

José Valter Felizardo

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININO

Aline da Silva Trindade

GINÁSTICA RÍTIMICA

Bianca Arroyo

HANDEBOL FEMININO

Carolina Ferraz Caria

HANDEBOL MASCULINO

Vinicius Oliveira

JIU-JITSU FEMININO

Maria Eduarda de Camargo Pires

JIU-JITSU MASCULINO

Júlio César Botão

JUDÔ FEMININO

Karen Kauri Uga

JUDÔ MASCULINO

João Pedro Alcantara Beraldo

KARATÊ FEMININO

Nathalia Suelen de Almeida

KARATÊ MASCULINO

Paulo Eduardo Dias Júnior

KART

Osvaldo Delfin Nogueira

KUNG-FU FEMININO

Simone Mara Giraldi

KUNG-FU MASCULINO

Marcelo Vinícius Giraldi

LUTA DE BRAÇO FEMININO

Juliana Soares

MALHA

Adenir dos Santos

MOUNTAIN BIKE FEMININO

Gabriella Tonini

MOUNTAIN BIKE MASCULINO

Luís Henrique de Carvalho

MUAY THAI FEMININO

Gabriela Rosa Ferroni

MUAY THAI MASCULINO

Matheus Henriques Prando

NATAÇÃO FEMININO

Lorena Eduarda Lopes

NATAÇÃO MASCULINO

Paulo Henrique Jacomassi

POLE DANCE FITNESS

Jessica Tancredi

RUGBY

Cláudio Alves Galante Neto

SKATE FEMININO

Pietra Doná

SKATE MASCULINO

Izaías Lima

SQUASH FEMININO

Carla Luchiari

SQUASH MASCULINO

Flávio Aurélio Feitosa

TÊNIS DE MESA FEMININO

Sara Maria Alcantara Martins

TÊNIS DE MESA MASCULINO

Giovani Stanini

TÊNIS FEMININO

Sofia Scomparin Rossetti

TÊNIS MASCULINO

Lucas Medeiros Cherione

TRIATHLON FEMININO

Thais Cristina Gava

TRIATHLON MASCULINO

Mateus Gardioni

TRILHA 4X4

Ivo De Nadai

TRILHA EM 2 (DUAS) RODAS

Tomaz Migliorelli

VÔLEI DE AREIA FEMININO

Poliana Sellin Turco

VÔLEI DE AREIA MASCULINO

Felipe Giubbina Tonini

VOLEIBOL FEMININO

Raissa Thaynara Alves Faustino

VOLEIBOL MASCULINO

Jose Eduardo Bonifacio

XADREZ FEMININO

Samantha Messias Careta

XADREZ MASCULINO

Thiago Oliveira Andrade

INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES

Abimael Vilon Valadares

INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES

Odail de Oliveira

INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES

José Ruzzão

INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES

Aneluce Morete Cruz

INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES

Nivaldo Alves de Lima

JORNALISTA

Rodrigo Alonso Silva

JORNALISTA

Manoela Fonseca