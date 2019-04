Renan chama 6 do Minas e 2 ‘estrangeiros’ em 1ª lista da seleção de vôlei no ano

O técnico Renan Dal Zotto anunciou nesta sexta-feira a primeira convocação da seleção brasileira masculina de vôlei para a temporada 2019. Sem poder contar com jogadores que estão envolvidos na disputa das semifinais da Superliga, o treinador chamou seis atletas do Minas e dois que atuam no exterior.

O Minas caiu nas quartas de final da Superliga. E agora teve convocados o levantador Eduardo Carísio, o oposto Felipe Roque, os centrais Flávio e Matheus, o ponteiro Honorato e o líbero Maique. Além disso, Renan também chamou o oposto Rafael Araújo, do Al-Arabi, do Catar, e Kadu, hoje no italiano Vibo Valentia.

Esse primeiro grupo de jogadores convocados por Renan vai se apresentar na segunda-feira, quando iniciará o período de treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ).

Para a comissão técnica, foram chamados o supervisor Fernando Maroni, os assistentes Marcelo Fronckowiak e Ricardo Tabach, o médico Ney Pecegueiro do Amaral, fisioterapeuta Matheus Cardoso, o estatístico Henrique Modenesi o auxiliar de quadra, Luciano Sobrinho, o médico fisiologista João Olyntho Neto e o nutrólogo Philippe Queiroz.

Na temporada 2019, a seleção de vôlei vai participar da Liga das Nações, do Campeonato Sul-Americano, do Pré-Olímpico e da Copa do Mundo.