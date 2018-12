Reinaldo Nascimento vence prova em Piracicaba

O atleta Reinaldo Nascimento, da equipe americanense Prenda Gaúcha, foi campeão na Meia Maratona Arraso, em Piracicaba, neste domingo. Ele venceu a corrida dos 10 km, entre os competidores de 50 a 59 anos.

Na classificação geral da prova, entre os competidores de todas as idades, Nascimento conseguiu a oitava colocação. Ele completou o percurso em 45min16s. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Nascimento é o responsável pelo grupo de atletismo de rua da Prenda Gaúcha, que também conta com atletas que representam Americana em competições como Jogos Regionais e Abertos do Interior.

A Meia Maratona Arraso também teve corridas de 5 e 21 km. A largada ocorreu na Avenida Beira Rio, ao lado do Museu da Água. Os competidores também correram por pontos como Engenho Central, Avenida Cruzeiro do Sul, Ponte do Mirante e a própria Rua do Porto.

A equipe Prenda Gaúcha tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Tubogeo, Samuel Veículos, Acácia Farmácia de Manipulação, Camerro Imóveis, Evouz Luxury Sports, Clínica Shen, L&L Gesso e Decorações e nutricionista Júlia Boldrini.